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Украина. Вторая лига
15 февраля 2024, 13:48 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:53
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Заря U-19 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

15 февраля 2024, 13:48 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:53
30
0
Заря U-19 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские команды продолжают проводить контрольные матчи на зимних сборах.

В очередном спарринге встречаются Заря Луганск U-19 и ЮКСА Тарасовка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 16 февраля 10:30 по Киеву.

Игра состоится на одном из полей на базе в селе Счастливое Киевской области.

Заря U-19 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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