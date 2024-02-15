Украина. Вторая лига15 февраля 2024, 13:48 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:53
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Заря U-19 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча
15 февраля 2024, 13:48 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:53
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Украинские команды продолжают проводить контрольные матчи на зимних сборах.
В очередном спарринге встречаются Заря Луганск U-19 и ЮКСА Тарасовка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 16 февраля 10:30 по Киеву.
Игра состоится на одном из полей на базе в селе Счастливое Киевской области.
Заря U-19 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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