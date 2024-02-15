Украинские команды продолжают проводить контрольные матчи на зимних сборах.

В очередном спарринге встречаются Заря Луганск U-19 и ЮКСА Тарасовка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 16 февраля 10:30 по Киеву.

Игра состоится на одном из полей на базе в селе Счастливое Киевской области.

Заря U-19 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция