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  4. Дарья Снигур – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
15 февраля 2024, 13:17 |
72
0

Дарья Снигур – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Альтенкирхене

15 февраля 2024, 13:17 |
72
0
Дарья Снигур – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

15 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).

В матче второго раунда украинка сыграет против немки Насташи Шунк (№792 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Синьи Краус или Майи Хвалиньской.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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