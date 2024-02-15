ITF15 февраля 2024, 13:17 |
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Дарья Снигур – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Альтенкирхене
15 февраля 2024, 13:17 |
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15 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).
В матче второго раунда украинка сыграет против немки Насташи Шунк (№792 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Синьи Краус или Майи Хвалиньской.
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