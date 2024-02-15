Дарья Снигур – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).

В матче второго раунда украинка сыграет против немки Насташи Шунк (№792 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Синьи Краус или Майи Хвалиньской.

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