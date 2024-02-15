Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Желто-синие не проводили матчей с момента последней публикации списка
15 февраля пресс-служба ФИФА опубликовала первый в 2024 году рейтинг национальных сборных.
Национальная команда Украины, не проводившая матчей с момента последней публикации рейтинга в декабре 2023-го, опустилась на две позиции и, имея в своем активе 1553,35 балла, занимает 24-е место.
Наш ближайший соперник по плей-офф отбора на Евро-2024, сборная Боснии и Герцеговины, занимает 71-е место (минус 2 позиции по сравнению с прошлым рейтингом), а потенциальные оппоненты за выход на континентальное первенство, Исландия и Израиль, располагаются на 73-м (-2) и 75-м (0) местах соответственно.
Топ-10 обновленного рейтинга ФИФА:
- Аргентина – 1855,20
- Франция – 1845,44
- Англия – 1800,05
- Бельгия – 1798,46
- Бразилия – 1784,09
- Нидерланды – 1745,48
- Португалия – 1745,06
- Испания – 1732,64
- Италия – 1718,82
- Хорватия – 1717,57
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