Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

15 февраля пресс-служба ФИФА опубликовала первый в 2024 году рейтинг национальных сборных.

Национальная команда Украины, не проводившая матчей с момента последней публикации рейтинга в декабре 2023-го, опустилась на две позиции и, имея в своем активе 1553,35 балла, занимает 24-е место.

Наш ближайший соперник по плей-офф отбора на Евро-2024, сборная Боснии и Герцеговины, занимает 71-е место (минус 2 позиции по сравнению с прошлым рейтингом), а потенциальные оппоненты за выход на континентальное первенство, Исландия и Израиль, располагаются на 73-м (-2) и 75-м (0) местах соответственно.

Топ-10 обновленного рейтинга ФИФА: