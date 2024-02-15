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Сборная УКРАИНЫ
15 февраля 2024, 12:54 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:34
1527
2

Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Желто-синие не проводили матчей с момента последней публикации списка

15 февраля 2024, 12:54 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:34
1527
2
Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА
УАФ

15 февраля пресс-служба ФИФА опубликовала первый в 2024 году рейтинг национальных сборных.

Национальная команда Украины, не проводившая матчей с момента последней публикации рейтинга в декабре 2023-го, опустилась на две позиции и, имея в своем активе 1553,35 балла, занимает 24-е место.

Наш ближайший соперник по плей-офф отбора на Евро-2024, сборная Боснии и Герцеговины, занимает 71-е место (минус 2 позиции по сравнению с прошлым рейтингом), а потенциальные оппоненты за выход на континентальное первенство, Исландия и Израиль, располагаются на 73-м (-2) и 75-м (0) местах соответственно.

Топ-10 обновленного рейтинга ФИФА:

  1. Аргентина – 1855,20
  2. Франция – 1845,44
  3. Англия – 1800,05
  4. Бельгия – 1798,46
  5. Бразилия – 1784,09
  6. Нидерланды – 1745,48
  7. Португалия – 1745,06
  8. Испания – 1732,64
  9. Италия – 1718,82
  10. Хорватия – 1717,57

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Octopus
Топ-10 не изменился. Все изменения связаны с кубками Африки и Азии. Так как сильнейшие сборные Африки облажались, никто из них не смог войти в топ-10.
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Octopus
Это не мы опустились, это Австралия с Южной Кореей поднялись за счет Кубка Азии. Но до них отрыв по очкам такой мизерный, что достаточно победить 1-2 раза, чтобы вернуться на 22 место.
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