УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание гола недели в Лиге чемпионов.

В четырех матчах, сыгранных во вторник-среду, было забито семь мячей. Четыре из них были отобраны в качестве претендентов. В число номинантов вошли Браим Диас («Реал») и его мяч в ворота «Лейпцига» (1:0), Фил Фоден («Манчестер Сити») и его гол «Копенгагену» (3:1), результативный удар Брэдли Баркола в ворота «Реал Сосьедада» (2:0), а также мяч Магнуса Маттссона («Копенгаген») в ворота «Сити».

Проголосовать за лучший гол можно на сайте УЕФА по этой ссылке.