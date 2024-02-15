Калинина/Сюй – Александрова/Хромачева. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против тандема Екатерина Александрова / Ирина Хромачева. Встреча состоится 2-м запуском на корте Grandstand 2 после матча Боузкова / Вондроусова – Эйкери / Го. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Кристина Букша / Моника Никулеску – Керолайн Доулхайд / Дезери Кравчик.

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