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WTA
15 февраля 2024, 12:20 | Обновлено 15 февраля 2024, 12:38
153
0

Калинина/Сюй – Александрова/Хромачева. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Дохе

15 февраля 2024, 12:20 | Обновлено 15 февраля 2024, 12:38
153
0
Калинина/Сюй – Александрова/Хромачева. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против тандема Екатерина Александрова / Ирина Хромачева. Встреча состоится 2-м запуском на корте Grandstand 2 после матча Боузкова / Вондроусова – Эйкери / Го. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Кристина Букша / Моника Никулеску – Керолайн Доулхайд / Дезери Кравчик.

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Екатерина Александрова Ирина Хромачева WTA Доха Ангелина Калинина смотреть онлайн Сюй Ифань
Источник Sport.ua
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