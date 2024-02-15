ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком аматорского клуба в Италии

Украинский полузащитник Евгений Чумак перешел в «Агрополи», выступающий в аматорской лиге Италии.

28-летний воспитанник «Динамо», также игравший в Украине за «Говерлу», «Зирку», «Карпаты» и «Десну», уже успел дебютировать за свою новую команду в поединке против «Червинары».

Отметим, что последним клубом Чумака был казахстанский «Арыс», за который наш соотечественник выступал с начала июля по середину августа прошлого года. С тех пор Евгений находился в статусе свободного агента.

Добавим, что Чумак провел в сезоне-2014/2015 за «Динамо» 7 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. По итогам той кампании киевляне стали чемпионами и обладателями Кубка Украины.