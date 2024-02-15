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Италия
15 февраля 2024, 10:45 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:46
464
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком аматорского клуба в Италии

С середины августа Евгений Чумак находился в статусе свободного агента

15 февраля 2024, 10:45 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:46
464
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком аматорского клуба в Италии
ФК Агрополи. Евгений Чумак

Украинский полузащитник Евгений Чумак перешел в «Агрополи», выступающий в аматорской лиге Италии.

28-летний воспитанник «Динамо», также игравший в Украине за «Говерлу», «Зирку», «Карпаты» и «Десну», уже успел дебютировать за свою новую команду в поединке против «Червинары».

Отметим, что последним клубом Чумака был казахстанский «Арыс», за который наш соотечественник выступал с начала июля по середину августа прошлого года. С тех пор Евгений находился в статусе свободного агента.

Добавим, что Чумак провел в сезоне-2014/2015 за «Динамо» 7 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. По итогам той кампании киевляне стали чемпионами и обладателями Кубка Украины.

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Евгений Чумак Динамо Киев свободный агент
Источник Footballtransfer
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