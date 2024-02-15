Стал известен состав женской сборной Украины на матчи Лиги наций с Болгарие
Подопечные Пятенко сыграют с Болгарией
23 и 27 февраля женская сборная Украины по футболу проведет матчи плей-офф Лиги наций против Болгарии в борьбе за сохранение прописки в Лиге В. Стал известен список игроков, которых Владимир Пятенко вызвал в ряды национальной сборной на матчи с Болгарией:
Вратари:
Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава)
Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог)
Екатерина Боклач («Марсель», Франция)
Защитники:
Екатерина Корсун («Ворскла» Полтава)
Яна Котик («Ворскла» Полтава)
Ирина Подольская («Ворскла» Полтава)
Анастасия Воронина («Колос» Ковалевка)
Ольга Басанская («Жилстрой-1» Харьков)
Любовь Шматко («Галатасарай», Турция)
Яна Деркач («Фомгет», Турция)
Полузащитники:
Ирина Майбородина («Колос» Ковалевка)
Анна Петрик («Ворскла» Полтава)
Николь Козлова («Ворскла» Полтава)
Вероника Андрухив («Ворскла» Полтава)
Елизавета Молодюк («Шахтер» Донецк)
Даяна Семкив («Кривбасс» Кривой Рог)
Тамила Химич («Жилстрой-1» Харьков)
Натия Панцулая («Жилстрой-1» Харьков)
Дарья Апанащенко («Жилстрой-1» Харьков)
Яна Малахова («Мура Нона», Словения)
Нападающие:
Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава)
Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция)
Инна Глущенко («Ницца», Франция)
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