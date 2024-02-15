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Лига наций
15 февраля 2024, 09:50 |
301
0

Стал известен состав женской сборной Украины на матчи Лиги наций с Болгарие

Подопечные Пятенко сыграют с Болгарией

15 февраля 2024, 09:50 |
301
0
Стал известен состав женской сборной Украины на матчи Лиги наций с Болгарие
womensfootball.com.ua

23 и 27 февраля женская сборная Украины по футболу проведет матчи плей-офф Лиги наций против Болгарии в борьбе за сохранение прописки в Лиге В. Стал известен список игроков, которых Владимир Пятенко вызвал в ряды национальной сборной на матчи с Болгарией:

Вратари:

Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава)

Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог)

Екатерина Боклач («Марсель», Франция)

Защитники:

Екатерина Корсун («Ворскла» Полтава)

Яна Котик («Ворскла» Полтава)

Ирина Подольская («Ворскла» Полтава)

Анастасия Воронина («Колос» Ковалевка)

Ольга Басанская («Жилстрой-1» Харьков)

Любовь Шматко («Галатасарай», Турция)

Яна Деркач («Фомгет», Турция)

Полузащитники:

Ирина Майбородина («Колос» Ковалевка)

Анна Петрик («Ворскла» Полтава)

Николь Козлова («Ворскла» Полтава)

Вероника Андрухив («Ворскла» Полтава)

Елизавета Молодюк («Шахтер» Донецк)

Даяна Семкив («Кривбасс» Кривой Рог)

Тамила Химич («Жилстрой-1» Харьков)

Натия Панцулая («Жилстрой-1» Харьков)

Дарья Апанащенко («Жилстрой-1» Харьков)

Яна Малахова («Мура Нона», Словения)

Нападающие:

Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава)

Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция)

Инна Глущенко («Ницца», Франция)

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женская сборная Украины по футболу женская сборная Болгарии по футболу Лига наций по футболу среди женщин Владимир Пятенко
Источник Всеукраинская Ассоциация женского футбола
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