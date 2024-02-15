Филипп БУДКОВСКИЙ: «Бывает сложно взаимодействовать с новичками»

Форвард «Полесья» Филипп Будковский рассказал о том, как проходит адаптация зимних новичков команды:

«Мы и много тренируемся. Я чувствую, что мы только в начале пути к взаимодействию с нашими новичками. Иногда бывает сложно, потому что забываешь кому на каком языке подсказывать, потому что есть и те, кто говорит на португальском, английском, французском. Но и для этого есть время, чтобы мы наладили отношения на поле и понимали друг друга без слов и со взгляда».

Нынешней зимой «Полесье» подписало таких новичков как Таллес Коста, Яссин Фортюн и Денис Ндукве.