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  4. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Бывает сложно взаимодействовать с новичками»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 09:12 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:13
107
0

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Бывает сложно взаимодействовать с новичками»

Форвард «Полесья» – об адаптации новичков команды

15 февраля 2024, 09:12 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:13
107
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Бывает сложно взаимодействовать с новичками»
ФК Полесье. Филипп Будковский

Форвард «Полесья» Филипп Будковский рассказал о том, как проходит адаптация зимних новичков команды:

«Мы и много тренируемся. Я чувствую, что мы только в начале пути к взаимодействию с нашими новичками. Иногда бывает сложно, потому что забываешь кому на каком языке подсказывать, потому что есть и те, кто говорит на португальском, английском, французском. Но и для этого есть время, чтобы мы наладили отношения на поле и понимали друг друга без слов и со взгляда».

Нынешней зимой «Полесье» подписало таких новичков как Таллес Коста, Яссин Фортюн и Денис Ндукве.

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Источник ФК Полесье
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