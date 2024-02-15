Экс-игрок Черноморца и Волыни вошел в тренерский штаб Хацкевича
Владимир Аржанов получил должность в «Заглебме»
Польский клуб «Заглембе» Сосновец официально сообщил о том, что в тренерский штаб первой команды вошел бывший украинский вингер Владимир Аржанов. Он станет одним из ассистентов Александра Хацкевича, который возглавил команду месяц назад.
38-летний Аржанов будет занимать должность тренера-аналитика.
Свою карьеру игрока Аржанов завершил в 2021 году. Выступал за такие клубы как «Металлург» Запорожье, «Арсенал» Киев, «Волынь», «Черноморец», «Виктория», а также казахстанские «Атырау» и «Кайсар». В 2005 – 2007 годах провел 8 матчей за молодежную сборную Украины U-21.
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