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  4. Экс-игрок Черноморца и Волыни вошел в тренерский штаб Хацкевича
Польша
15 февраля 2024, 08:59 |
494
0

Экс-игрок Черноморца и Волыни вошел в тренерский штаб Хацкевича

Владимир Аржанов получил должность в «Заглебме»

15 февраля 2024, 08:59 |
494
0
Экс-игрок Черноморца и Волыни вошел в тренерский штаб Хацкевича
ФК Заглембе. Владимир Аржанов

Польский клуб «Заглембе» Сосновец официально сообщил о том, что в тренерский штаб первой команды вошел бывший украинский вингер Владимир Аржанов. Он станет одним из ассистентов Александра Хацкевича, который возглавил команду месяц назад.

38-летний Аржанов будет занимать должность тренера-аналитика.

Свою карьеру игрока Аржанов завершил в 2021 году. Выступал за такие клубы как «Металлург» Запорожье, «Арсенал» Киев, «Волынь», «Черноморец», «Виктория», а также казахстанские «Атырау» и «Кайсар». В 2005 – 2007 годах провел 8 матчей за молодежную сборную Украины U-21.

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Владимир Аржанов Заглембе Сосновец Александр Хацкевич
Источник Заглембе Сосновец
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