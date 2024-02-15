ВИДЕО. Виктория из Сум выиграла спарринг у Скалы, но проиграла Белкам

Команда Виктория Сумы провела в Винниках очередные контрольные матчи во время зимних учебно-тренировочных сборов

Подопечные Анатолия Бессмертного обыграли Скалу из Стрыя (1:0) благодаря голу Вадим Шаврина на 38-й минуте.

В следующей игре Виктория уступила аматорской команде Юность (Верхняя-Нижняя Белка) из Львовской области со счетом 0:2.

Скала следующий спарринг проведет против тернопольской Нивы 15 февраля в 18:00 на львовском стадионе Сокол.

Товарищеские матчи. Винники

10.02. 14:00. Скала 1911 (Стрый) – Виктория (Сумы) – 0:1 (гол: Вадим Шаврин, 38)

13.02. 14:00. Юность (Верхняя-Нижняя Белка) – Виктория (Сумы) – 2:0