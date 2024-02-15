ВИДЕО. Виктория из Сум выиграла спарринг у Скалы, но проиграла Белкам
Автором единственного гола в ворота команды из Стрыя стал Вадим Шаврин
Команда Виктория Сумы провела в Винниках очередные контрольные матчи во время зимних учебно-тренировочных сборов
Подопечные Анатолия Бессмертного обыграли Скалу из Стрыя (1:0) благодаря голу Вадим Шаврина на 38-й минуте.
В следующей игре Виктория уступила аматорской команде Юность (Верхняя-Нижняя Белка) из Львовской области со счетом 0:2.
Скала следующий спарринг проведет против тернопольской Нивы 15 февраля в 18:00 на львовском стадионе Сокол.
Товарищеские матчи. Винники
10.02. 14:00. Скала 1911 (Стрый) – Виктория (Сумы) – 0:1 (гол: Вадим Шаврин, 38)
13.02. 14:00. Юность (Верхняя-Нижняя Белка) – Виктория (Сумы) – 2:0
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