Лига чемпионов15 февраля 2024, 08:05 | Обновлено 15 февраля 2024, 08:07
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Мбаппе и Де Брюйне – среди претендентов на звание игроков недели в ЛЧ
УЕФА определилась с четырьмя претендентами на приз
15 февраля 2024, 08:05 | Обновлено 15 февраля 2024, 08:07
207
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УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На награду претендуют полузащитник «Реала» Браим Диас (единственный гол в матче с «РБ Лейпциг»), Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» (гол+пас в матче с «Копенгагеном»), форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (второй гол в ворота «Реал Сосьедада») и хавбек «Лацио» Маттео Гендузи, который результативными действиями не отметился.
Принять участие в голосовании за игрока недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.
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