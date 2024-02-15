Мбаппе и Де Брюйне – среди претендентов на звание игроков недели в ЛЧ

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют полузащитник «Реала» Браим Диас (единственный гол в матче с «РБ Лейпциг»), Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» (гол+пас в матче с «Копенгагеном»), форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (второй гол в ворота «Реал Сосьедада») и хавбек «Лацио» Маттео Гендузи, который результативными действиями не отметился.

Принять участие в голосовании за игрока недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.