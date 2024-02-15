Четверо в Полтаве. Определены полуфиналисты Зимнего кубка АФП
Завершен групповой этап турнира под эгидой Ассоциации футбола Полтавщины
Определены полуфиналисты Зимнего кубка АФП, который проходит в Полтаве и Кременчуге.
Завершен групповой этап турнира под эгидой Ассоциации футбола Полтавщины.
ФСК «Мариуполь», хотя и выиграл Группу А, закончил текущий этап сборов и прекратил участие в турнире. Также не может дальше играть запорожский «Металлург», и его матч против «Тростянца» не состоялся. Решением организаторов «Тростянцу» засчитана техническая победа.
В полуфиналах турнира сыграют: «Ингулец» – СК «Полтава» (15 февраля, 13:00, Кременчуг) и «Тростянец» – «Кремень» (16 февраля, 13:00, Полтава).
Зимний кубок АФП 2024
Пары 1/2 финала
15 февраля. Кременчуг. «Кремень-Арена» им. Олега Бабаева
- 13:00. Ингулец – СК Полтава
16 февраля. Полтава. Стадион Молодежный
- 13:00. Тростянец – Кремень
Турнирные таблицы групп
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