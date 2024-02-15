ВИДЕО. ФСК Мариуполь и Тростянец разошлись миром на Зимнем кубке АФП
Турнир организован Ассоциацией футбола Полтавщины
Клубы ФСК Мариуполь и Тростянец разошлись миром (1:1) на Зимнем кубке АФП. Игра прошла в Полтаве на стадионе Молодежный.
Подопечные Олега Красноперова завершили сбор в Полтаве, который длился 14 дней. В лагере мариупольцев находились несколько игроков на просмотре, которые потенциально могут подписать полноценные контракты с клубом.
В общей группе находились все игроки кроме Игоря Быковского, еще восстанавливающегося после травмы и Павла Кравцова, получившего повреждение во время сбора. Илья Зубков получил травму приводной мышцы во время сбора и пропустит 6–8 недель.
Следующий сбор мариупольской команды начнется 15 февраля в Виннице.
Зимний Кубок АФП
10 февраля 2024 года. Полтава. Стадион Молодежный
ФСК Мариуполь – Тростянец – 1:1
Голы: Антон Терехов, 20 (пен) – Кирилл Быстрицкий, 16
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь помог «сливочным» победить «РБ Лейпциг»
Украинский вратарь поспорил с Тони Кроосом