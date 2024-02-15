Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. ФСК Мариуполь и Тростянец разошлись миром на Зимнем кубке АФП
Украина. Первая лига
15 февраля 2024, 07:12 | Обновлено 15 февраля 2024, 07:49
37
0

ВИДЕО. ФСК Мариуполь и Тростянец разошлись миром на Зимнем кубке АФП

Турнир организован Ассоциацией футбола Полтавщины

15 февраля 2024, 07:12 | Обновлено 15 февраля 2024, 07:49
37
0
ВИДЕО. ФСК Мариуполь и Тростянец разошлись миром на Зимнем кубке АФП
АФП

Клубы ФСК Мариуполь и Тростянец разошлись миром (1:1) на Зимнем кубке АФП. Игра прошла в Полтаве на стадионе Молодежный.

Подопечные Олега Красноперова завершили сбор в Полтаве, который длился 14 дней. В лагере мариупольцев находились несколько игроков на просмотре, которые потенциально могут подписать полноценные контракты с клубом.

В общей группе находились все игроки кроме Игоря Быковского, еще восстанавливающегося после травмы и Павла Кравцова, получившего повреждение во время сбора. Илья Зубков получил травму приводной мышцы во время сбора и пропустит 6–8 недель.

Следующий сбор мариупольской команды начнется 15 февраля в Виннице.

Зимний Кубок АФП

10 февраля 2024 года. Полтава. Стадион Молодежный

ФСК Мариуполь – Тростянец – 1:1

Голы: Антон Терехов, 20 (пен) – Кирилл Быстрицкий, 16

Видеозапись матча

По теме:
Четверо в Полтаве. Определены полуфиналисты Зимнего кубка АФП
ВИДЕО. Металлург проиграл спарринг Полтаве на Зимнем кубке АФП
ВИДЕО. ЮКСА проиграла первый зимний спарринг команде Кудровка-Нива
Зимний кубок АФП ФСК Мариуполь Тростянец товарищеские матчи видео голов и обзор Олег Красноперов Илья Зубков Антон Терехов
Источник ФК Мариуполь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Футбол | 14 февраля 2024, 11:43 11
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?

Украинский вратарь помог «сливочным» победить «РБ Лейпциг»

Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Футбол | 14 февраля 2024, 20:16 11
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины

Украинский вратарь поспорил с Тони Кроосом

ТУХЕЛЬ: «Я не уверен, что Лацио выиграл. Во второй тайме мы потеряли лицо»
Футбол | 15.02.2024, 04:21
ТУХЕЛЬ: «Я не уверен, что Лацио выиграл. Во второй тайме мы потеряли лицо»
ТУХЕЛЬ: «Я не уверен, что Лацио выиграл. Во второй тайме мы потеряли лицо»
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?
Футбол | 14.02.2024, 08:45
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?
Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Футбол | 15.02.2024, 06:11
Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
13.02.2024, 11:50 5
Бокс
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
13.02.2024, 12:30 2
Футбол
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
13.02.2024, 14:15 21
Другие виды
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
13.02.2024, 14:08 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем