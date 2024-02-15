Источник: луганская Заря сыграет с полтавской Ворсклой в Житомире

Руководство луганского клуба «Заря» окончательно договорилось с представителями «Полесья» по поводу проведения домашнего матча первого весеннего тура против «Ворсклы» – в Житомире.

В настоящее время клубы занимаются оформлением соответствующих документов. Юридическая сторона вопроса должна быть полностью закрыта в ближайшие дни, сообщает ТаТоТаке.

В «Заре» некоторое время рассматривали вариант, чтобы принять «Ворсклу» не в Ужгороде, а в гораздо более близком Житомире и находились в переговорном процессе с руководством стадиона «Полесье». Также луганчане предварительно имели договоренность с ужгородским стадионом «Авангард», но выбрали Житомир, куда ехать ближе, – рассказал подробности журналист Игорь Бурбас.

Искать домашнюю арену луганчане вынуждены только на стартовый весенний тур, пока не подготовлена арена «Левого Берега». С ней заключен контракт до конца сезона, и «Заря» и дальше планирует базироваться в столице.

Матч 18-го тура УПЛ между «Зарей» и «Ворсклой» начнется в 13:00 в понедельник, 26 февраля.