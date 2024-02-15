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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 05:39 | Обновлено 15 февраля 2024, 05:59
110
0

Источник: луганская Заря сыграет с полтавской Ворсклой в Житомире

Сейчас клубы занимаются оформлением соответствующих документов

15 февраля 2024, 05:39 | Обновлено 15 февраля 2024, 05:59
110
0
Источник: луганская Заря сыграет с полтавской Ворсклой в Житомире
ФК Полесье Житомир

Руководство луганского клуба «Заря» окончательно договорилось с представителями «Полесья» по поводу проведения домашнего матча первого весеннего тура против «Ворсклы» – в Житомире.

В настоящее время клубы занимаются оформлением соответствующих документов. Юридическая сторона вопроса должна быть полностью закрыта в ближайшие дни, сообщает ТаТоТаке.

В «Заре» некоторое время рассматривали вариант, чтобы принять «Ворсклу» не в Ужгороде, а в гораздо более близком Житомире и находились в переговорном процессе с руководством стадиона «Полесье». Также луганчане предварительно имели договоренность с ужгородским стадионом «Авангард», но выбрали Житомир, куда ехать ближе, – рассказал подробности журналист Игорь Бурбас.

Искать домашнюю арену луганчане вынуждены только на стартовый весенний тур, пока не подготовлена арена «Левого Берега». С ней заключен контракт до конца сезона, и «Заря» и дальше планирует базироваться в столице.

Матч 18-го тура УПЛ между «Зарей» и «Ворсклой» начнется в 13:00 в понедельник, 26 февраля.

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Заря - Ворскла Заря Луганск Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матчей Полесье Житомир Игорь Бурбас ТаТоТаке стадион Левый берег
Источник ТаТоТаке
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