17-летняя теннисистка из Пакистана скончалась на турнире в Исламабаде

17-летняя теннисистка из Пакистана Зайнаб Али Накви скончалась на турнире ITF J30 в Исламабаде.

В понедельник, 12 февраля, Али Накви потренировалась перед стартовым матчем во вторник. Вечером ее в номере без сознания нашла бабушка. Теннисистку отвезли в больницу, где она скончалась, предположительно, от сердечного приступа.



«Это был чрезвычайно трудный день для пакистанского тенниса: в Исламабаде от остановки сердца скончалась одна из наших будущих юниорок Зайнаб Али Накви.

Она должна была сыграть свой матч первого круга ITF J30. В честь нее ПТФ решила назвать в ее честь корт, на котором она провела бы свой матч. В качестве первого шага мы решили, что ITF J30 в Исламабаде на следующей неделе будет называться ITF J30 Мемориала Зайнаб Али Накви», – сообщает Федерация тенниса Пакистана.