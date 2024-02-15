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ITF
15 февраля 2024, 02:49 | Обновлено 15 февраля 2024, 02:50
28
0

17-летняя теннисистка из Пакистана скончалась на турнире в Исламабаде

Зайнаб Али Накви должна была сыграть первый матч на соревнованиях ITF J30 13 февраля

15 февраля 2024, 02:49 | Обновлено 15 февраля 2024, 02:50
28
0
17-летняя теннисистка из Пакистана скончалась на турнире в Исламабаде
Twitter. Зайнаб Али Накви

17-летняя теннисистка из Пакистана Зайнаб Али Накви скончалась на турнире ITF J30 в Исламабаде.

В понедельник, 12 февраля, Али Накви потренировалась перед стартовым матчем во вторник. Вечером ее в номере без сознания нашла бабушка. Теннисистку отвезли в больницу, где она скончалась, предположительно, от сердечного приступа.

«Это был чрезвычайно трудный день для пакистанского тенниса: в Исламабаде от остановки сердца скончалась одна из наших будущих юниорок Зайнаб Али Накви.

Она должна была сыграть свой матч первого круга ITF J30. В честь нее ПТФ решила назвать в ее честь корт, на котором она провела бы свой матч. В качестве первого шага мы решили, что ITF J30 в Исламабаде на следующей неделе будет называться ITF J30 Мемориала Зайнаб Али Накви», – сообщает Федерация тенниса Пакистана.

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смерть сердечный приступ
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