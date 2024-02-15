ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля

В четверг, 15 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Шахтер – Марсель

3.37 – 3.65 – 2.25

22:00 Бенфика – Тулуза

1.39 – 5.35 – 9.35

22:00 Милан – Ренн

1.71 – 4.10 – 5.38

ТЕННИС

17:30 Ига Свентек – Виктория Азаренко

1.10 – 7.10

20:30 Янник Синнер – Гаэль Монфис

1.08 – 8.20