Другие новости15 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 15 февраля 2024, 01:22
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля
Важные события во всех видах спорта
15 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 15 февраля 2024, 01:22
29
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В четверг, 15 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Шахтер – Марсель
22:00 Бенфика – Тулуза
22:00 Милан – Ренн
ТЕННИС
17:30 Ига Свентек – Виктория Азаренко
20:30 Янник Синнер – Гаэль Монфис
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