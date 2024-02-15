Сандерленд проиграл Хаддерсфилду. Русин отыграл 72 минуты
Состоялся очередной матч Чемпионшипа
Сегодня, 14 февраля, состоялись матчи 32-го тура Чемпионшипа.
«Сандерленд» на выезде минимально проиграл со счетом 0:1 «Хаддерсфилду». Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. От статистического портала WhoScored Русин получил оценку 6.3 балла.
«Сандерленд» опустился после поражения на 10 место Чемпионшипа, имея в своем активе 47 очков.
Чемпионшип. 32-й тур, 14 февраля
Хаддерсфилд – Сандерленд – 1:0
Гол: Пирсон, 37.
Турнирная таблица
⏹️ Defeat in Yorkshire. #SAFC | #HUDSUN pic.twitter.com/nSxHoWmHHN— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 14, 2024
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