Сандерленд проиграл Хаддерсфилду. Русин отыграл 72 минуты

Сегодня, 14 февраля, состоялись матчи 32-го тура Чемпионшипа.

«Сандерленд» на выезде минимально проиграл со счетом 0:1 «Хаддерсфилду». Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. От статистического портала WhoScored Русин получил оценку 6.3 балла.

«Сандерленд» опустился после поражения на 10 место Чемпионшипа, имея в своем активе 47 очков.

Чемпионшип. 32-й тур, 14 февраля

Хаддерсфилд – Сандерленд – 1:0

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Гол: Пирсон, 37.

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