Лига чемпионов14 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:45
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ВИДЕО. Баркола удвоил перевес ПСЖ в поединке ЛЧ против Реала Сосьедад
На 71-й минуте хозяева поля забили второй мяч в первой игре 1/8 финала ЛЧ
14 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:45
139
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14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол ПСЖ в ворота Реала Сосьедад
На 71-й минуте Брэдли Баркола точным ударом под голкипером удвоил перевес хозяев поля в Париже (2:0).
ГОЛ! 2:0. Брэдли Баркола, 71 мин.
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