ВИДЕО. Баркола удвоил перевес ПСЖ в поединке ЛЧ против Реала Сосьедад

14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

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Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол ПСЖ в ворота Реала Сосьедад

На 71-й минуте Брэдли Баркола точным ударом под голкипером удвоил перевес хозяев поля в Париже (2:0).

ГОЛ! 2:0. Брэдли Баркола, 71 мин.