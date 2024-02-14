Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Баркола удвоил перевес ПСЖ в поединке ЛЧ против Реала Сосьедад
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:45
139
0

ВИДЕО. Баркола удвоил перевес ПСЖ в поединке ЛЧ против Реала Сосьедад

На 71-й минуте хозяева поля забили второй мяч в первой игре 1/8 финала ЛЧ

14 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:45
139
0
ВИДЕО. Баркола удвоил перевес ПСЖ в поединке ЛЧ против Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол ПСЖ в ворота Реала Сосьедад

На 71-й минуте Брэдли Баркола точным ударом под голкипером удвоил перевес хозяев поля в Париже (2:0).

ГОЛ! 2:0. Брэдли Баркола, 71 мин.

По теме:
Баски не выстояли в Париже. ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче
Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу
Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Реал Сосьедад Брэдли Баркола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
Биатлон | 14 февраля 2024, 20:11 16
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины

В топ-30 попал только Антон Дудченко

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Футбол | 14 февраля 2024, 06:47 5
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге

Наставник «Реала» расхвалил Андрея

Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Футбол | 14.02.2024, 18:37
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Звезда Реала высказался об мощной игре Лунина против РБ Лейпциг
Футбол | 14.02.2024, 01:02
Звезда Реала высказался об мощной игре Лунина против РБ Лейпциг
Звезда Реала высказался об мощной игре Лунина против РБ Лейпциг
Маркевич оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Марселя
Футбол | 14.02.2024, 23:25
Маркевич оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Марселя
Маркевич оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Марселя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
14.02.2024, 11:43 11
Футбол
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 32
Теннис
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
13.02.2024, 00:23 2
Футбол
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
13.02.2024, 14:08 6
Бокс
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
14.02.2024, 01:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем