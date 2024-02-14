ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче ПСЖ против Реала Сосьедад

14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

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Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол ПСЖ в ворота Реала Сосьедад

Первый гол был забит на 58-й минуте. Килиан Мбаппе открыл счет для ПСЖ (1:0).

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 58 мин.