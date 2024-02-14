Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче ПСЖ против Реала Сосьедад
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:39
162
0

ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче ПСЖ против Реала Сосьедад

Первый гол в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов был забит на 58-й минуте

14 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:39
162
0
ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче ПСЖ против Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол ПСЖ в ворота Реала Сосьедад

Первый гол был забит на 58-й минуте. Килиан Мбаппе открыл счет для ПСЖ (1:0).

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 58 мин.

По теме:
Баски не выстояли в Париже. ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче
Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу
Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Реал Сосьедад Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
Биатлон | 14 февраля 2024, 20:11 16
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины

В топ-30 попал только Антон Дудченко

ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед
Футбол | 14 февраля 2024, 23:36 2
ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед
ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед

Римский клуб повел в счете в матче с немецким грандом

Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Футбол | 14.02.2024, 18:37
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Футбол | 14.02.2024, 20:16
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
Футбол | 14.02.2024, 00:41
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
13.02.2024, 14:08 6
Бокс
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
13.02.2024, 14:15 21
Другие виды
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
14.02.2024, 06:25 7
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 46
Футбол
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 32
Теннис
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
14.02.2024, 06:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем