Лига чемпионов14 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:39
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ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче ПСЖ против Реала Сосьедад
Первый гол в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов был забит на 58-й минуте
14 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:39
162
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14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол ПСЖ в ворота Реала Сосьедад
Первый гол был забит на 58-й минуте. Килиан Мбаппе открыл счет для ПСЖ (1:0).
ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 58 мин.
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