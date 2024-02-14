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Лига Европы
14 февраля 2024, 21:26 | Обновлено 14 февраля 2024, 21:37
294
0

Хавбек Марселя рассказал о целях на матч с Шахтером

Аззедин Унаи – о предстоящем поединке плей-офф Лиги Европы

14 февраля 2024, 21:26 | Обновлено 14 февраля 2024, 21:37
294
0
Хавбек Марселя рассказал о целях на матч с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Аззедин Унаи

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи поделился ожиданиями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером», который состоится в чеверг, 15 февраля, в Гамбурге.

«Мы очень хорошо приготовились к матчу и ждем очень хорошую игру. Уверен, «Шахтер» тоже отлично готовился к встрече, поэтому мы ожидаем тяжелой игры. В конце концов, у нас еще будет домашняя игра через неделю.

Хотим показать хорошую игру, а все остальное, что происходит здесь, у нас дома или где-то в мире, не должно нас затрагивать. Мы – футболисты и наша работа – играть в футбол.

У всех есть неудачный период, кризис или черная полоса, но мы отдадим в матче 100% своих сил и сделаем все, чтобы показать лучшую игру. У нас новый тренер, я положительно настроен на выступления команды», – заявил Унаи.

Матч «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля в Гамбурге, начало – в 19:45 по Киеву.

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Марсель Шахтер Донецк Аззедин Унаи Лига Европы Шахтер - Марсель
Источник Трибуна
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