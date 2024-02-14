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  4. ВИДЕО. Запись полного матча 1/4 финала Aus Open 2024 Ястремская – Носкова
Australian Open
14 февраля 2024, 21:30 |
191
0

ВИДЕО. Запись полного матча 1/4 финала Aus Open 2024 Ястремская – Носкова

Главная победа Даяны на турнирах Grand Slam

14 февраля 2024, 21:30 |
191
0
ВИДЕО. Запись полного матча 1/4 финала Aus Open 2024 Ястремская – Носкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Даяна Ястремская дошла до 1/2 финала, изначально стартовав в квалификации.

В 1/4 финала украинка в двух сетах выиграла у представительницы Чехии Линды Носковой со счетом 6:3, 6:4.

Официальный YouTube-канал турнира спустя несколько недель опубликовал запись полного поединка.

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Даяна Ястремская Линда Носкова Australian Open 2024 видео
Источник Sport.ua
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