ВИДЕО. Запись полного матча 1/4 финала Aus Open 2024 Ястремская – Носкова

На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Даяна Ястремская дошла до 1/2 финала, изначально стартовав в квалификации.

В 1/4 финала украинка в двух сетах выиграла у представительницы Чехии Линды Носковой со счетом 6:3, 6:4.

Официальный YouTube-канал турнира спустя несколько недель опубликовал запись полного поединка.