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  4. Белотти стал автором исторического достижения в Серии А
Италия
14 февраля 2024, 21:04 | Обновлено 14 февраля 2024, 21:19
59
0

Белотти стал автором исторического достижения в Серии А

Итальянец сыграл в одном туре за две команды

14 февраля 2024, 21:04 | Обновлено 14 февраля 2024, 21:19
59
0
Белотти стал автором исторического достижения в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

30-летний нападающий Андреа Белотти стал вторым в истории чемпионата Италии футболистом, сыгравшим в двух матчах одного тура.

Белотти сначала сыграл за «Рому» против «Вероны» в 21-м туре сезона-2023/2024. Затем он перешел в аренду в «Фиорентину» и сегодня, 14 февраля, вышел в старте на перенесенную игру того же тура с «Болоньей».

Первым футболистом, дважды сыгравшим в одном туре Серии А, был Валентин Эйссерик. Он в 2019 году тоже сыграл сперва за «Фиорентину», а затем перебрался в «Верону».

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Андреа Белотти Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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