Белотти стал автором исторического достижения в Серии А

30-летний нападающий Андреа Белотти стал вторым в истории чемпионата Италии футболистом, сыгравшим в двух матчах одного тура.

Белотти сначала сыграл за «Рому» против «Вероны» в 21-м туре сезона-2023/2024. Затем он перешел в аренду в «Фиорентину» и сегодня, 14 февраля, вышел в старте на перенесенную игру того же тура с «Болоньей».

Первым футболистом, дважды сыгравшим в одном туре Серии А, был Валентин Эйссерик. Он в 2019 году тоже сыграл сперва за «Фиорентину», а затем перебрался в «Верону».