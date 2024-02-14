Италия14 февраля 2024, 21:04 | Обновлено 14 февраля 2024, 21:19
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Белотти стал автором исторического достижения в Серии А
Итальянец сыграл в одном туре за две команды
14 февраля 2024, 21:04 | Обновлено 14 февраля 2024, 21:19
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30-летний нападающий Андреа Белотти стал вторым в истории чемпионата Италии футболистом, сыгравшим в двух матчах одного тура.
Белотти сначала сыграл за «Рому» против «Вероны» в 21-м туре сезона-2023/2024. Затем он перешел в аренду в «Фиорентину» и сегодня, 14 февраля, вышел в старте на перенесенную игру того же тура с «Болоньей».
Первым футболистом, дважды сыгравшим в одном туре Серии А, был Валентин Эйссерик. Он в 2019 году тоже сыграл сперва за «Фиорентину», а затем перебрался в «Верону».
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