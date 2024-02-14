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Англия
14 февраля 2024, 21:57 |
3940
2

ФОТО. Забарный мощно отреагировал на уничтожение российского корабля

Сегодня Силы обороны Украины потопили десантный корабль «Цезарь Куников»

14 февраля 2024, 21:57 |
3940
2
ФОТО. Забарный мощно отреагировал на уничтожение российского корабля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 14 февраля, около 6 утра силы ГУР совершили атаку на российский корабль во временно оккупированном Крыму.

На это приятное известие отреагировал защитник сборной Украины и английского клуба «Борнмут» Илья Забарный, который выставил в социальных сетях фотографию своего носка с легендарной надписью: «русский корабль, иди на ***», поблагодарив украинских воинов за хорошую работу.

Ранее Главное Управление разведки МОУ показало, как они потопили большой десантный корабль Цезарь Куников.

ФОТО. Забарный мощно отреагировал на уничтожение российского корабля

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Крым российско-украинская война корабль Борнмут
Источник Sport.ua
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Lulinnha
Молодець ! 
Хоч і не служивий. Але оцінив роботу берегової охорони. 
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+2
Андрій Шевченко
раХитські тимощукі не одобрюють. А від Українців - РЕСПЕКТ.
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0
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