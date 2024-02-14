Сегодня, 14 февраля, около 6 утра силы ГУР совершили атаку на российский корабль во временно оккупированном Крыму.

На это приятное известие отреагировал защитник сборной Украины и английского клуба «Борнмут» Илья Забарный, который выставил в социальных сетях фотографию своего носка с легендарной надписью: «русский корабль, иди на ***», поблагодарив украинских воинов за хорошую работу.

Ранее Главное Управление разведки МОУ показало, как они потопили большой десантный корабль Цезарь Куников.

ФОТО. Забарный мощно отреагировал на уничтожение российского корабля