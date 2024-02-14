Кейн против Иммобиле. Известны стартовые составы на матч Лацио – Бавария
Игра стартует в 22:00 по Киеву
В среду, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Лацио» и «Бавария».
Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико».
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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.
Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Хюсай, Луис Альберто, Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Исаксен, Иммобиле.
Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Горетцка, Киммих, Мюллер, Сане, Мусиала, Кейн.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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