ВИДЕО. Оскар актеру! Экс-голкипер Днепра-1 попался в Польше на симуляции

Румынский вратарь польского клуба «Погонь» Валентин Кожокару оказался участником неприятного инцидента в матче 20-го тура чемпионата Польши против «Шленска» (1:0).

28-летний Кожокару, который в сезоне-2021/2022 играл за «Днепр-1», решился на симуляцию. Он имитировал попадание ему в спину пластиковой бутылки, которая прилетела на поле с трибуны.

На повторе эпизода четко видно, что бутылка спину Кожокару, если и задела, то исключительно воздушным потоком. Прямого попадания в спину румына не было и близко.