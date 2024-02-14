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Польша
14 февраля 2024, 20:22 | Обновлено 14 февраля 2024, 20:49
1300
0

ВИДЕО. Оскар актеру! Экс-голкипер Днепра-1 попался в Польше на симуляции

Румынский вратарь Валентин Кожокару неудачно решил схитрить

14 февраля 2024, 20:22 | Обновлено 14 февраля 2024, 20:49
1300
0
ВИДЕО. Оскар актеру! Экс-голкипер Днепра-1 попался в Польше на симуляции
ФК Погонь. Валентин Кожокару

Румынский вратарь польского клуба «Погонь» Валентин Кожокару оказался участником неприятного инцидента в матче 20-го тура чемпионата Польши против «Шленска» (1:0).

28-летний Кожокару, который в сезоне-2021/2022 играл за «Днепр-1», решился на симуляцию. Он имитировал попадание ему в спину пластиковой бутылки, которая прилетела на поле с трибуны.

На повторе эпизода четко видно, что бутылка спину Кожокару, если и задела, то исключительно воздушным потоком. Прямого попадания в спину румына не было и близко.

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Источник Sport.ua
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