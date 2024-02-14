ВИДЕО. Оскар актеру! Экс-голкипер Днепра-1 попался в Польше на симуляции
Румынский вратарь Валентин Кожокару неудачно решил схитрить
Румынский вратарь польского клуба «Погонь» Валентин Кожокару оказался участником неприятного инцидента в матче 20-го тура чемпионата Польши против «Шленска» (1:0).
28-летний Кожокару, который в сезоне-2021/2022 играл за «Днепр-1», решился на симуляцию. Он имитировал попадание ему в спину пластиковой бутылки, которая прилетела на поле с трибуны.
На повторе эпизода четко видно, что бутылка спину Кожокару, если и задела, то исключительно воздушным потоком. Прямого попадания в спину румына не было и близко.
Coca-Cola niebezpieczna dla zdrowia!#ŚLĄPOG pic.twitter.com/Yr2ofEOAZo— nazgulowski (@nazgulowski) February 11, 2024
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