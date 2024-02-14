Экс-защитник Арсенала: «Зинченко – основной созидатель команды»
Киран Тирни – об украинском защитнике
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни, который защищает нынче цвета испанского клуба «Реал Сосьедад», назвал украинца Александра Зинченко одним из лучших левых защитников мира.
«Одна из главных особенностей «Арсенала» заключается в том, что его левый защитник – один из тех, кто больше всего играет в центре. Зинченко – один из их основных созидателей, он скорее «шестерка».
Поначалу мне это было чуждо. Я никогда не играл на позиции центрального полузащитника, даже в детстве. Я всегда играл высоко и на краю, так, как предполагает более привычная роль левого защитника, знакомая мне всю мою жизнь.
Я пытался освоить новую роль в «Арсенале». Видно, что она хорошо работает, с этим трудно спорить. Я пытался изо всех сил, учился, старался работать так на тренировках и во время матчей. Возможно, однажды мне будет комфортно играть таким образом.
Я тренировался с одним из лучших в мире – с Зинченко. Для него это естественно, легко ему дается. Для меня же сейчас более естественна вертикальная игра на фланге», – признался Тирни.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поговаривают, что француз через агентов выдвинул новый ультиматум боссам «бланкос»
Украинец совершил девять сейвов в матче против «РБ Лейпциг»