Экс-голкипер Арсенала оценил вероятность чемпионства Зинченко и Ко в АПЛ

Бывший вратарь лондонских клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех высказал мнением, о том какой из его бывших клубов быстрее выиграет Английскую Премьер-лигу.

«На данный момент я думаю, что «Арсенал». В этом сезоне это будет очень близко. Я действительно думаю, что «Арсенал» мог бы это сделать», – заявил Чех.

«Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, в таблице АПЛ занимает третье место. Он отстает от «Ливерпуля», который идет первым, на два пункта. У «Челси» - десятая позиция.