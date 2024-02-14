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Англия
14 февраля 2024, 18:15 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:25
395
0

Экс-голкипер Арсенала оценил вероятность чемпионства Зинченко и Ко в АПЛ

Петр Чех признался, чего можно ждать от команды Микеля Артеты

14 февраля 2024, 18:15 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:25
395
0
Экс-голкипер Арсенала оценил вероятность чемпионства Зинченко и Ко в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Чех

Бывший вратарь лондонских клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех высказал мнением, о том какой из его бывших клубов быстрее выиграет Английскую Премьер-лигу.

«На данный момент я думаю, что «Арсенал». В этом сезоне это будет очень близко. Я действительно думаю, что «Арсенал» мог бы это сделать», – заявил Чех.

«Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, в таблице АПЛ занимает третье место. Он отстает от «Ливерпуля», который идет первым, на два пункта. У «Челси» - десятая позиция.

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Петр Чех Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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