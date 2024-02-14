Англия14 февраля 2024, 18:15 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:25
395
0
Экс-голкипер Арсенала оценил вероятность чемпионства Зинченко и Ко в АПЛ
Петр Чех признался, чего можно ждать от команды Микеля Артеты
14 февраля 2024, 18:15 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:25
395
0
Бывший вратарь лондонских клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех высказал мнением, о том какой из его бывших клубов быстрее выиграет Английскую Премьер-лигу.
«На данный момент я думаю, что «Арсенал». В этом сезоне это будет очень близко. Я действительно думаю, что «Арсенал» мог бы это сделать», – заявил Чех.
«Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, в таблице АПЛ занимает третье место. Он отстает от «Ливерпуля», который идет первым, на два пункта. У «Челси» - десятая позиция.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2024, 00:38 6
Украинский вратарь получил самую высокую оценку в этой игре
Футбол | 14 февраля 2024, 18:15 1
Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву
Теннис | 13.02.2024, 19:45
Теннис | 14.02.2024, 16:16
Футбол | 14.02.2024, 06:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2024, 11:50
13.02.2024, 23:54 44
13.02.2024, 10:01 42
12.02.2024, 21:26 86
14.02.2024, 06:25 7
13.02.2024, 12:10 8
13.02.2024, 14:08 6