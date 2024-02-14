КОНТЕ – о своей мечте в футболе: «Для этого нужен подходящий клуб»
Итальянский специалист пока без работы
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своей мечте в футболе.
«После «Тоттенхэма» я взял паузу, чтобы провести время с семьей, навестить родителей. Отец настаивал, чтобы я вернулся как можно быстрее, но я посчитал, что важно физически и ментально перезарядиться. Теперь проблема в том, что энергии у меня слишком много, поэтому я теперь достаю свою жену.
Я хотел бы выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера. Я знаю, что это сложно. Людям кажется, что это легко. Но для этого нужен правильный клуб, который соответствует твоим амбициям, который готов сделать последний шаг на пути к завоеванию трофея. Взгляните на «Манчестер Сити» — им это удалось за семь лет, так?» — цитирует Конте The Telegraph.
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