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14 февраля 2024, 18:15 |
98
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КОНТЕ – о своей мечте в футболе: «Для этого нужен подходящий клуб»

Итальянский специалист пока без работы

14 февраля 2024, 18:15 |
98
0
КОНТЕ – о своей мечте в футболе: «Для этого нужен подходящий клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своей мечте в футболе.

«После «Тоттенхэма» я взял паузу, чтобы провести время с семьей, навестить родителей. Отец настаивал, чтобы я вернулся как можно быстрее, но я посчитал, что важно физически и ментально перезарядиться. Теперь проблема в том, что энергии у меня слишком много, поэтому я теперь достаю свою жену.

Я хотел бы выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера. Я знаю, что это сложно. Людям кажется, что это легко. Но для этого нужен правильный клуб, который соответствует твоим амбициям, который готов сделать последний шаг на пути к завоеванию трофея. Взгляните на «Манчестер Сити» — им это удалось за семь лет, так?» — цитирует Конте The Telegraph.

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Антонио Конте Тоттенхэм Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник The Telegraph
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