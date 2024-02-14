Источник: Ливерпуль заинтересовался форвардом сборной Канады
«Мерсисайдцам» придется выдержать серьезную конкуренцию
Английский «Ливерпуль» заинтересован в переходе форварда французского «Лилля» Джонатана Дэвида.
По информации инсайдера Экрема Конура, 24-летний нападающий сборной Канады может переехать на Туманный Альбион уже в ближайшее летнее трансферное окно. Правда, при этом «мерсисайдцам» придется выдержать конкуренцию с еще одним представителем АПЛ, «Манчестер Юнайтед», а также испанским «Атлетико» и итальянским «Миланом».
Добавим, что в нынешнем сезоне Дэвид провел за «Лилль» во всех турнирах 30 матчей и забил 13 голов. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, его цена составляет 50 млн евро.
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