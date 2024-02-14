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Англия
14 февраля 2024, 18:06 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:09
197
0

Источник: Ливерпуль заинтересовался форвардом сборной Канады

«Мерсисайдцам» придется выдержать серьезную конкуренцию

14 февраля 2024, 18:06 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:09
197
0
Источник: Ливерпуль заинтересовался форвардом сборной Канады
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Английский «Ливерпуль» заинтересован в переходе форварда французского «Лилля» Джонатана Дэвида.

По информации инсайдера Экрема Конура, 24-летний нападающий сборной Канады может переехать на Туманный Альбион уже в ближайшее летнее трансферное окно. Правда, при этом «мерсисайдцам» придется выдержать конкуренцию с еще одним представителем АПЛ, «Манчестер Юнайтед», а также испанским «Атлетико» и итальянским «Миланом».

Добавим, что в нынешнем сезоне Дэвид провел за «Лилль» во всех турнирах 30 матчей и забил 13 голов. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, его цена составляет 50 млн евро.

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Джонатан Дэвид Лилль трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ Ливерпуль
Источник Экрем Конур
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