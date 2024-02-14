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Лига Европы
14 февраля 2024, 17:06 |
786
1

Стало известно, сколько фанатов Марселя приедут на гостевой матч с Шахтером

У французской команды в целом будет весьма мощная поддержка

14 февраля 2024, 17:06 |
786
1
Стало известно, сколько фанатов Марселя приедут на гостевой матч с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Фаны Марселя обычно зажигают по-серьезному

Уже завтра, 15 февраля, в немецком Гамбурге состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Марселем».

Поддержать французскую команду в Германию прибудут 1700 фанатов, которые будут присутствовать на трибунах.

Общая вместимость «Фолькспаркштадион», на котором состоится поединок, составляет 51,5 тысяч зрителей.

Напомним, начало матча запланировано на 19:45.

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Шахтер Донецк Марсель Шахтер - Марсель фанаты Лига Европы
Источник Sport.ua
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Swed
Осталось выбрать правильные ворота.)
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