Стало известно, сколько фанатов Марселя приедут на гостевой матч с Шахтером

Уже завтра, 15 февраля, в немецком Гамбурге состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Марселем».

Поддержать французскую команду в Германию прибудут 1700 фанатов, которые будут присутствовать на трибунах.

🔹 1700 supporters de l’OM vont faire le déplacement à Hambourg demain pour assister à Shakhtar Donetsk - OM. 💙🤍 (@karimattab1)#TeamOM pic.twitter.com/06gxLgnI6p — MercatOM (@Mercat_OM) February 14, 2024

Общая вместимость «Фолькспаркштадион», на котором состоится поединок, составляет 51,5 тысяч зрителей.

Напомним, начало матча запланировано на 19:45.