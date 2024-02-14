Стало известно, сколько фанатов Марселя приедут на гостевой матч с Шахтером
У французской команды в целом будет весьма мощная поддержка
Уже завтра, 15 февраля, в немецком Гамбурге состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Марселем».
Поддержать французскую команду в Германию прибудут 1700 фанатов, которые будут присутствовать на трибунах.
🔹 1700 supporters de l’OM vont faire le déplacement à Hambourg demain pour assister à Shakhtar Donetsk - OM. 💙🤍 (@karimattab1)#TeamOM pic.twitter.com/06gxLgnI6p— MercatOM (@Mercat_OM) February 14, 2024
Общая вместимость «Фолькспаркштадион», на котором состоится поединок, составляет 51,5 тысяч зрителей.
Напомним, начало матча запланировано на 19:45.
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