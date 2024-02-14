Лучший бомбардир КАН-2023 отстранен от сборной из-за нарушения дисциплины

Форвард Эмилио Нсуэ, который в составе Экваториальной Гвинеи забил 5 мячей и стал лучшим бомбардиром недавно завершившегося Кубка африканских наций, отстранен от выступлений за свою национальную команду.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Федерации футбола Экваториальной Гвинеи, Нсуэ вместе с еще одним игроком Ибаном Эду наказаны за «несколько эпизодов серьезной недисциплинированности и нанесение вреда репутации и имиджу национальной сборной и страны в целом».

В частности, указанные футболисты «отметились» в подтрибунном помещении после матча 1/8 финала, в котором Экваториальная Гвинея проиграла Гвинеи (0:1) и прекратила участие на турнире, а также стали участниками конфликта в Абиджане, где пришлось вмешиваться полиции.