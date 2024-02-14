Браим ДИАС – о праздновании в стиле Беллингема: «Он мировая звезда»

Автор единственного мяча в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» полузащитник «Реала» Браим Диас прокомментировал победу, а также рассказал о том, почему скопировал празднование своего звездного одноклубника.

«Очень рад, что помог команде. Несмотря на потери Беллингема и Рюдигера, мы продолжаем показывать, что «Реал» — отличная команда. У нас были моменты, как и у соперника, это была отличная игра. Мы забьем и в ответном матче.

Празднование в стиле Беллингема? Очень люблю Джуда. Мы отлично поладили с самого начала, я помогаю ему с испанским. Он мировая звезда, и помимо того, что он харизматичен, он большой игрок и замечательный человек», — приводит слова Диаса издание Goal.com.