Ключевой хавбек Шахтера рискует пропустить матч с Марселем
Степаненко может заменить Крыськив
Ключевой центральный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не тренировался последние дни перед вылетом на первый матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя».
Есть высокий риск, что игрок из-за травмы пропустит еврокубковую встречу. Ожидается, что в случае проблем его заменит Дмитрий Крыськив.
Степаненко, который недавно продлил контракт с клубом до лета 2025 года, в нынешнем сезоне еврокубков провел все шесть матчей и сделал одну результативную передачу.
Игра состоится 15 февраля.
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