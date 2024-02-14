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  4. Ключевой хавбек Шахтера рискует пропустить матч с Марселем
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 15:22 |
1333
15

Ключевой хавбек Шахтера рискует пропустить матч с Марселем

Степаненко может заменить Крыськив

14 февраля 2024, 15:22 |
1333
15
Ключевой хавбек Шахтера рискует пропустить матч с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Ключевой центральный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не тренировался последние дни перед вылетом на первый матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя».

Есть высокий риск, что игрок из-за травмы пропустит еврокубковую встречу. Ожидается, что в случае проблем его заменит Дмитрий Крыськив.

Степаненко, который недавно продлил контракт с клубом до лета 2025 года, в нынешнем сезоне еврокубков провел все шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

Игра состоится 15 февраля.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 15
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AK.228
Це проблема …
Но краще Назаріна, з чудовий дальним ударом
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+1
Fant24
Криськів це не той що води як алкаш хлище ?
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
zelc006
Кумець, ты чо, окуєл зовсім?
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0
Андрій Шевченко
Та того дебіла узькоглазого, степаненга вже давно пристрелити потрібно, як сучку макіївську....вже насилу повзає по полю і по мячу потрапити не може.
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-3
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