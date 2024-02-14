Ключевой хавбек Шахтера рискует пропустить матч с Марселем

Ключевой центральный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не тренировался последние дни перед вылетом на первый матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя».

Есть высокий риск, что игрок из-за травмы пропустит еврокубковую встречу. Ожидается, что в случае проблем его заменит Дмитрий Крыськив.

Степаненко, который недавно продлил контракт с клубом до лета 2025 года, в нынешнем сезоне еврокубков провел все шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

Игра состоится 15 февраля.