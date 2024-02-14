Сергей ПАЛКИН: «Шахтер не понимает Суперлигу. Зачем что-то менять?»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что клуб не поддерживает создание Суперлиги, не собирается участвовать в турнире и позитивно оценивает работу УЕФА.

«Знаете, мне тяжело это обсуждать. Во-первых, когда появились новости о том, что A22 выиграла суд, через два часа мы уже опубликовали заявление клуба, поддерживаемого УЕФА и президента УЕФА Александера Чеферина. И многие клубы, я так понимаю, что почти 90% сделали это же, опубликовав заявления на своих сайтах. У нас также есть специальная группа в WhatsApp. Все поддерживают УЕФА».

«Я не понимаю Суперлигу, я не понимаю ее сущность и почему мы должны что-то менять, если у нас есть такая организация, как УЕФА, и под ее эгидой у нас достаточно неплохие, хорошо структурированные соревнования. Потому что если вы сравните с тем, как было 10 лет назад, они сегодня очень изменились в лучшую сторону и всегда увеличивают средства, которые мы получаем, они увеличивают количество матчей, увеличивают количество соревнований, например, появилась Лига конференций, которой раньше не было. Они привлекли много клубов, охватили почти все лиги, не все клубы, но количество участвующих в европейских соревнованиях клубов значительно возросло. Поэтому я не понимаю, зачем нам нужно что-либо менять. Для меня самое важное из того, что делает УЕФА, является привлечение европейских клубов к европейским турнирам и их финансовая поддержка. И по всему тому, что я перечислил, все цифры только растут. Поэтому я не понимаю, почему мы должны обращать внимание на эти, по моему мнению, несерьезные вопросы».

«Возможно, они серьезные для очень богатых клубов, но в Европе есть не только 25 клубов, нужно уделять внимание всему футбольному сообществу и, что самое важное, способствовать развитию футбола по всей Европе. Иначе нет смысла. Иначе A22 толкает нас к тому, что не нужно идти на стадионы, просто включите телевизор и смотрите, как топ-клубы играют друг с другом. И это все? Это богатые клубы, и они становятся еще богаче, а другие исчезают. Некоторые даже исчезают из-за того, что для них получать такие бонусы от УЕФА является очень критическим вопросом с финансовой точки зрения. Потому, во-первых, я за футбол, я поддерживаю футбол как игру, и мы должны ее популяризировать, продвигать эту идею. Но то, о чем мы сейчас говорим, Суперлига, это не об игре, а просто о деньгах, только о деньгах», – считает Палкин.