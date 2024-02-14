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  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У Таллеса высокий футбольный IQ»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 14:07 |
476
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У Таллеса высокий футбольный IQ»

Тренер «Полесья» – о новичках команды

14 февраля 2024, 14:07 |
476
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У Таллеса высокий футбольный IQ»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полсисся» Юрий Калитвинцев оценил зимних новичков своей команды:

«Яссин Фортюне – это игрок, который может играть и слева, и справа, и под нападающим. Это игрок атакующего плана, с большим опытом, с большой психологической устойчивостью. Когда он приехал, то кондиции были не на уровне, но мастерство никуда не делось. Скажу, что за сборную Франции любого возраста просто так не играют.

Денис Ндукве – наш парень, который всегда был перед нашими глазами, потому что я видел практически все игры Звягеля, следил за ним. Парень очень креативный, очень хорошая левая нога, горит желанием доказать не только всем, но в первую очередь себе, что может играть на высоком уровне. При правильном отношении, а отношение у него правильное, думаю, у него все должно получиться. Он хочет забить первый мяч, и он его забьет.

Что касается Таллеса – мы прекрасно знаем, что этот человек стал чемпионом мира, это говорит о многих вещах. Даже попадание в сборную Бразилии – это сложно, а он стал в ее составе чемпионом мира. Он прекрасно понимает футбол и у него высокий футбольный IQ. Тоже нужно немного поднабрать, но работать легко, потому что для него наши требования абсолютно не новые. Еще трудно найти взаимосвязь с игроками, но с каждым днем и с каждой тренировкой он его находит. Что еще подкупает – игры играми, это всего лишь небольшой тест, а нравится, что очень хорошо работает на тренировках.

Венделл присоединился немножко позже. Нам важно привести его в правильные кондиции. Человек еще не играл на таком уровне в Украине. Хорошо выглядел за U19: забивал, видно его хорошие умения, левую ногу. Ему также надо набрать форму, но техника – бразильская. Потенциал у него есть, ему главное его раскрыть, а мы постараемся помочь».

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Яссин Фортюн Денис Ндукве Венделл Габриэл
Источник ФК Полесье
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