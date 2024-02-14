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14 февраля 2024, 13:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля

Важные события во всех видах спорта

14 февраля 2024, 13:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Болонья – Фиорентина

Favbet 2.36 – 3.31 – 3.46

22:00 Лацио – Бавария

Favbet 5.49 – 4.11 – 1.70

22:00 ПСЖ – Реал Соьедад

Favbet 1.74 – 3.82 – 5.65

ТЕННИС

16:00 Леся Цуренко – Наоми Осака

Favbet 2.94 – 1.41

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Источник Sport.ua
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