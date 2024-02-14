ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля

В среду, 14 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Болонья – Фиорентина

2.36 – 3.31 – 3.46

22:00 Лацио – Бавария

5.49 – 4.11 – 1.70

22:00 ПСЖ – Реал Соьедад

1.74 – 3.82 – 5.65

ТЕННИС

16:00 Леся Цуренко – Наоми Осака

2.94 – 1.41