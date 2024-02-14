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  4. Лунин оценил спорный момент с голом из офсайда в свои ворота в матче ЛЧ
Испания
14 февраля 2024, 13:47 |
3313
0

Лунин оценил спорный момент с голом из офсайда в свои ворота в матче ЛЧ

Украинец считает, что рефери принял правильное решение

14 февраля 2024, 13:47 |
3313
0
Лунин оценил спорный момент с голом из офсайда в свои ворота в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги чемпионов против Лейпцига украинский вратарь Реала Андрей Лунин сыграл на ноль, однако в одном из моментов соперник сумел отправить мяч в ворота.

Рефери отменил гол из-за офсайда, что вызвало бурные эмоции среди экспертов и фанов. Однако Лунин уверен, что там был не только офсайд, но и фол.

«Был угловой, я вышел и сыграл кулаком, выбил мяч. Игрок соперника стоял позади и толкал меня. Это уже можно считать фолом. А потом он забил гол, но сделал несколько шагов вперед и был в офсайде», — уверен Лунин.

Андрей оформил 9 сейвов и получил похвалу от тренера Карло Анчелотти и партнеров.

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Андрей Лунин Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник Marca
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