Лунин оценил спорный момент с голом из офсайда в свои ворота в матче ЛЧ

В матче Лиги чемпионов против Лейпцига украинский вратарь Реала Андрей Лунин сыграл на ноль, однако в одном из моментов соперник сумел отправить мяч в ворота.

Рефери отменил гол из-за офсайда, что вызвало бурные эмоции среди экспертов и фанов. Однако Лунин уверен, что там был не только офсайд, но и фол.

«Был угловой, я вышел и сыграл кулаком, выбил мяч. Игрок соперника стоял позади и толкал меня. Это уже можно считать фолом. А потом он забил гол, но сделал несколько шагов вперед и был в офсайде», — уверен Лунин.

Андрей оформил 9 сейвов и получил похвалу от тренера Карло Анчелотти и партнеров.