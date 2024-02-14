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  4. Лидер Манчестер Сити летом может переехать в Саудовскую Аравию
Англия
14 февраля 2024, 11:47 |
385
0

Лидер Манчестер Сити летом может переехать в Саудовскую Аравию

В услугах Бернарду Силвы заинтересованы несколько клубов

14 февраля 2024, 11:47 |
385
0
Лидер Манчестер Сити летом может переехать в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в ближайшее летнее трансферное окно может отправиться на Ближний Восток.

Как сообщает инсайдер Екрем Конур в Х (бывший Twitter), в услугах звездного футболиста заинтересованы сразу несколько клубов Саудовской Аравии, при этом сам 29-летний португалец положительно смотрит на такое возможное развитие его карьеры.

Добавим, что Бернарду Силва выступает за «горожан» с 2017 года, выиграв с командой за это время 16 трофеев, в том числе пять раз стал чемпионом Англии и в прошлом сезоне триумфовал в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне португалец провел 26 матчей за «Сити» во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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Бернарду Силва трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Манчестер Сити
Источник Экрем Конур
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