Лидер Манчестер Сити летом может переехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в ближайшее летнее трансферное окно может отправиться на Ближний Восток.

Как сообщает инсайдер Екрем Конур в Х (бывший Twitter), в услугах звездного футболиста заинтересованы сразу несколько клубов Саудовской Аравии, при этом сам 29-летний португалец положительно смотрит на такое возможное развитие его карьеры.

Добавим, что Бернарду Силва выступает за «горожан» с 2017 года, выиграв с командой за это время 16 трофеев, в том числе пять раз стал чемпионом Англии и в прошлом сезоне триумфовал в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне португалец провел 26 матчей за «Сити» во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.