ОФИЦИАЛЬНО. Райо Вальекано уволил главного тренера

Середняк испанской Примеры, мадридский «Райо Вальекано», объявил об увольнении главного тренера Франсиско Родригеса и его штаба.

Отметим, что 45-летний специалист возглавлял команду с июля прошлого года. Под его руководством «пчелы» провели во всех турнирах 27 матчей, в которых было одержано восемь побед.

В последних 13 матчах Примеры мадридцы одержали всего одну победу, на данный момент с 24 очками в активе занимая 14-е место, оторвавшись от зоны вылета на семь баллов. Также команда вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/8 финала «Жироне».