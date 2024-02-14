Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Райо Вальекано уволил главного тренера
Испания
14 февраля 2024, 11:25 |
161
0

ОФИЦИАЛЬНО. Райо Вальекано уволил главного тренера

Франсиско Родригес возглавлял клуб с июля прошлого года

14 февраля 2024, 11:25 |
161
0
ОФИЦИАЛЬНО. Райо Вальекано уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Родригес

Середняк испанской Примеры, мадридский «Райо Вальекано», объявил об увольнении главного тренера Франсиско Родригеса и его штаба.

Отметим, что 45-летний специалист возглавлял команду с июля прошлого года. Под его руководством «пчелы» провели во всех турнирах 27 матчей, в которых было одержано восемь побед.

В последних 13 матчах Примеры мадридцы одержали всего одну победу, на данный момент с 24 очками в активе занимая 14-е место, оторвавшись от зоны вылета на семь баллов. Также команда вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/8 финала «Жироне».

По теме:
Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея
Почеттино отреагировал на слухи о возможном увольнении из Челси
Моуриньо получил немалый штраф за период работы в Реале. Что случилось?
Райо Вальекано отставка Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Райо Вальекано
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Футбол | 14 февраля 2024, 06:25 6
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа

Украинец совершил девять сейвов в матче против «РБ Лейпциг»

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Футбол | 14 февраля 2024, 06:47 5
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге

Наставник «Реала» расхвалил Андрея

Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Футбол | 14.02.2024, 11:43
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Источник: Мбаппе может стать одноклубником Зинченко
Футбол | 14.02.2024, 10:50
Источник: Мбаппе может стать одноклубником Зинченко
Источник: Мбаппе может стать одноклубником Зинченко
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Бокс | 13.02.2024, 14:08
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
12.02.2024, 14:48 17
Теннис
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
13.02.2024, 05:39 4
Футбол
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
13.02.2024, 00:23 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
14.02.2024, 01:37 1
Футбол
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
12.02.2024, 15:01 8
Другие виды
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем