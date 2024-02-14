ITF14 февраля 2024, 10:28 |
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Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Анталье
14 февраля 2024, 10:28 |
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14 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (№380 WTA) начнет выступления на турнире ITF 35 в Анталье (Турция).
В матче первого раунда украинка сыграет против Полоны Херцог из Словении (№233 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча теннисисток за две недели. Первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Матулы из Греции или Юлии Штрупловой из Чехии.
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