Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
14 февраля 2024, 10:28 |
96
0

Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Анталье

14 февраля 2024, 10:28 |
96
0
Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Александра Олейникова

14 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (№380 WTA) начнет выступления на турнире ITF 35 в Анталье (Турция).

В матче первого раунда украинка сыграет против Полоны Херцог из Словении (№233 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток за две недели. Первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Матулы из Греции или Юлии Штрупловой из Чехии.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 3 строчки, Калинина вернулась в топ-30
Разгромы украинок, первый за 4 года титул Плишковой, странный бан Монфиса
Олейникова уступила в финале парного 35-тысячника в Турции
смотреть онлайн Александра Олейникова ITF Анталья Полона Херцог
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Костюк снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Теннис | 13 февраля 2024, 19:05 0
Стало известно, почему Костюк снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Стало известно, почему Костюк снялась с матча против Павлюченковой в Дохе

У украинской теннисистки проблемы со здоровьем

ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
Другие виды | 13 февраля 2024, 14:15 16
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»

Отстранение от международных соревнований серьезно ударило по карману олимпийской чемпионки

ФОТО. Браим Диас в раздевалке передал Лунину свой приз MVP матча
Футбол | 14.02.2024, 06:00
ФОТО. Браим Диас в раздевалке передал Лунину свой приз MVP матча
ФОТО. Браим Диас в раздевалке передал Лунину свой приз MVP матча
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Футбол | 14.02.2024, 06:25
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Футбол | 14.02.2024, 06:47
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
13.02.2024, 07:51 7
Футбол
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 86
Футбол
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
12.02.2024, 14:48 17
Теннис
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
13.02.2024, 12:30 2
Футбол
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
13.02.2024, 00:23 1
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем