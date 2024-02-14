Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (№380 WTA) начнет выступления на турнире ITF 35 в Анталье (Турция).

В матче первого раунда украинка сыграет против Полоны Херцог из Словении (№233 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток за две недели. Первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Матулы из Греции или Юлии Штрупловой из Чехии.

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