Феноменальный Манчестер Сити установил два рекорда в Лиге чемпионов
Беспроигрышная серия «горожан» тянется с сезона-2021/2022
Английский «Манчестер Сити» уверенно обыграл датский «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:1.
В этом поединке подопечные Жузепа Гвардиолы установили два рекорда в турнире – одержали девятую подряд победу, что является лучшим показателем в истории для английского клуба, а также стали первыми в истории турнира, кому удалось забить три и более мяча в семи поединках подряд.
Добавим, что беспроигрышная серия «горожан» в Лиге чемпионов насчитывает уже 20 матчей – последний раз они проигрывали в полуфинале сезона-2021/2022, уступив на выезде мадридскому «Реалу» в дополнительное время (1:3).
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