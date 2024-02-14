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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 10:30 |
306
0

Феноменальный Манчестер Сити установил два рекорда в Лиге чемпионов

Беспроигрышная серия «горожан» тянется с сезона-2021/2022

14 февраля 2024, 10:30 |
306
0
Феноменальный Манчестер Сити установил два рекорда в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» уверенно обыграл датский «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:1.

В этом поединке подопечные Жузепа Гвардиолы установили два рекорда в турнире – одержали девятую подряд победу, что является лучшим показателем в истории для английского клуба, а также стали первыми в истории турнира, кому удалось забить три и более мяча в семи поединках подряд.

Добавим, что беспроигрышная серия «горожан» в Лиге чемпионов насчитывает уже 20 матчей – последний раз они проигрывали в полуфинале сезона-2021/2022, уступив на выезде мадридскому «Реалу» в дополнительное время (1:3).

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Манчестер Сити Лига чемпионов рекорд Копенгаген
Источник Squawka
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