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  4. Винус Уильямс и Возняцки получили wild card в Индиан-Уэллс
WTA
14 февраля 2024, 10:07 |
190
0

Винус Уильямс и Возняцки получили wild card в Индиан-Уэллс

Бывшие первые ракетки мира сыграют на большом турнире в США

14 февраля 2024, 10:07 |
190
0
Винус Уильямс и Возняцки получили wild card в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Две бывшие первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки получили wild card на турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Отметим, что Уильямс-старшая, которой сейчас 43 года, не играла с прошлогоднего US Open из-за травмы колена, полученной на Уимблдоне.

Возняцки, которая брала титул в Индиан-Уэллс в 2011-м, в текущем сезоне сыграла 3 матча, два из которых проиграла.

Обе теннисистки не играли на этих соревновнаиях с 2019 года.

Игры основной сетки турнира 2024 BNP Paribas Open пройдут с 6 по 17 марта.

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WTA Индиан-Уэллс Винус Уильямс Каролин Возняцки
Источник WTA
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