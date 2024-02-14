Винус Уильямс и Возняцки получили wild card в Индиан-Уэллс
Бывшие первые ракетки мира сыграют на большом турнире в США
Две бывшие первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки получили wild card на турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Отметим, что Уильямс-старшая, которой сейчас 43 года, не играла с прошлогоднего US Open из-за травмы колена, полученной на Уимблдоне.
Возняцки, которая брала титул в Индиан-Уэллс в 2011-м, в текущем сезоне сыграла 3 матча, два из которых проиграла.
Обе теннисистки не играли на этих соревновнаиях с 2019 года.
Игры основной сетки турнира 2024 BNP Paribas Open пройдут с 6 по 17 марта.
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