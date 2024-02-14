Винус Уильямс и Возняцки получили wild card в Индиан-Уэллс

Две бывшие первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки получили wild card на турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Отметим, что Уильямс-старшая, которой сейчас 43 года, не играла с прошлогоднего US Open из-за травмы колена, полученной на Уимблдоне.

Возняцки, которая брала титул в Индиан-Уэллс в 2011-м, в текущем сезоне сыграла 3 матча, два из которых проиграла.

Обе теннисистки не играли на этих соревновнаиях с 2019 года.

Игры основной сетки турнира 2024 BNP Paribas Open пройдут с 6 по 17 марта.