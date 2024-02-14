Почеттино отреагировал на слухи о возможном увольнении из Челси
Лондонский клуб находится на десятом месте в АПЛ
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о возможном увольнении из лондонского клуба на фоне плохих результатов команды.
«Меня не интересуют слухи о моем будущем. И меня не волнует излишняя напряженность перед матчами, не волнует давление со стороны СМИ. Меня не беспокоит стресс.
Моя команда отлично отдает себе отчет в текущем положении дел. Мы просто продолжим усердно работать и тренироваться», — цитирует Почеттино Sky Sports.
Отметим, что «синие» занимают десятое место в АПЛ, отставая от четвертой позиции, дающей право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, на 13 очков.
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