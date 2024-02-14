Лига чемпионов14 февраля 2024, 04:47 | Обновлено 14 февраля 2024, 05:39
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ФОТО. Кевин де Брюйне получил приз лучшему игроку матча с Копенгагеном
Манчестер Сити выиграл гостевой матч 1/8 финала ЛЧ со счетом 3:1
14 февраля 2024, 04:47 | Обновлено 14 февраля 2024, 05:39
84
0
Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».
Полузащитник Ман Сити Кевин де Брюйне, автор первого гола, признан лучшим игроком матча.
ФОТО. Кевин де Брюйне получил приз лучшему игроку матча с Копенгагеном
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