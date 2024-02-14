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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 04:47 | Обновлено 14 февраля 2024, 05:39
84
0

ФОТО. Кевин де Брюйне получил приз лучшему игроку матча с Копенгагеном

Манчестер Сити выиграл гостевой матч 1/8 финала ЛЧ со счетом 3:1

14 февраля 2024, 04:47 | Обновлено 14 февраля 2024, 05:39
84
0
ФОТО. Кевин де Брюйне получил приз лучшему игроку матча с Копенгагеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Полузащитник Ман Сити Кевин де Брюйне, автор первого гола, признан лучшим игроком матча.

ФОТО. Кевин де Брюйне получил приз лучшему игроку матча с Копенгагеном

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Копенгаген Кевин де Брюйне Манчестер Сити Лига чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити лучший игрок
Источник УЕФА
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