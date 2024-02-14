Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).

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Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Полузащитник Ман Сити Кевин де Брюйне, автор первого гола, признан лучшим игроком матча.

ФОТО. Кевин де Брюйне получил приз лучшему игроку матча с Копенгагеном