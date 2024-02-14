Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

В матче на стадионе «Ред Булл Арена» выиграли гости со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличную игру, сделал 9 сэйвов и получил оценку 9.2 от WhoScored.

Однако лучшим игроком матча решением технической комиссии УЕФА был признан автор забитого мяча Браим Диас (оценка 8.7).

После матча Браим Диас сделал очень символический жест, в раздевалке передав приз MVP матча Андрею Лунину.

ФОТО. Браим Диас в раздевалке передал Лунину свой приз MVP матча