ФОТО. Браим Диас в раздевалке передал Лунину свой приз MVP матча
Очень символичный жест от футболиста мадридского Реала
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.
В матче на стадионе «Ред Булл Арена» выиграли гости со счетом 1:0.
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Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличную игру, сделал 9 сэйвов и получил оценку 9.2 от WhoScored.
Однако лучшим игроком матча решением технической комиссии УЕФА был признан автор забитого мяча Браим Диас (оценка 8.7).
После матча Браим Диас сделал очень символический жест, в раздевалке передав приз MVP матча Андрею Лунину.
ФОТО. Браим Диас в раздевалке передал Лунину свой приз MVP матча
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