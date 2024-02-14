Лига чемпионов14 февраля 2024, 00:47 |
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ВИДЕО. Фил Фоден поставил восклицательный знак для Ман Сити в Копенгагене
Английский хавбек удвоил перевес своей команды на 90+3 минуте
14 февраля 2024, 00:47 |
134
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13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».
Фил Фоден поставил восклицательный знак для Ман Сити в Копенгагене. Английский хавбек удвоил перевес своей команды на 90+3 минуте
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити
ГОЛ! 1:3. Фил Фоден, 90+3 мин.
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