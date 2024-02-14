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  4. ВИДЕО. Фил Фоден поставил восклицательный знак для Ман Сити в Копенгагене
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 00:47 |
134
0

ВИДЕО. Фил Фоден поставил восклицательный знак для Ман Сити в Копенгагене

Английский хавбек удвоил перевес своей команды на 90+3 минуте

14 февраля 2024, 00:47 |
134
0
ВИДЕО. Фил Фоден поставил восклицательный знак для Ман Сити в Копенгагене
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Фил Фоден поставил восклицательный знак для Ман Сити в Копенгагене. Английский хавбек удвоил перевес своей команды на 90+3 минуте

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити

ГОЛ! 1:3. Фил Фоден, 90+3 мин.

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Копенгаген Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити Фил Фоден
Источник Sport.ua
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