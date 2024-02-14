ВИДЕО. Фил Фоден поставил восклицательный знак для Ман Сити в Копенгагене

13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).

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Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Фил Фоден поставил восклицательный знак для Ман Сити в Копенгагене. Английский хавбек удвоил перевес своей команды на 90+3 минуте

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити

ГОЛ! 1:3. Фил Фоден, 90+3 мин.