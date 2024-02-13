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13 февраля 2024, 23:15 |
597
0

Хайдук готовит украинского вратаря к первой команде

Вратарь сборной Украины U-19 18-летний Давид Фесюк будет приобретать опыт взрослого футбола

13 февраля 2024, 23:15 |
597
0
Хайдук готовит украинского вратаря к первой команде
ФК Хайдук. Давид Фесюк

Как стало известно Sport.ua, «Хайдук» сделал для украинского вратаря Давида Фесюка двойную заявку. Он сможет тренироваться с первой командой клуба из Сплита и выступать за юношескую, а также будет иметь возможность получать опыт в клубе НК «Кроация», который представляет Вторую лигу чемпионата Хорватии.

Такой практика часто используется «Хайдуком» для развития молодых игроков. Чаще всего талантливую молодежь отправляют в клубы побратимы (НК «Кроация» и «Солин»), которые будут предоставлять игровую практику на уровне взрослого футбола, чтобы лучше подготовить молодых футболистов к первой команде. Оба клуба территориально находятся рядом со Сплитом, поэтому молодым игрокам не нужно менять жилье.

Фесюк выступает за «Хайдук» с 2021 года. В текущем сезоне является основным вратарем юношеской команды. В составе юношеской сборной Украины стал капитаном команды во время первой квалификации на Евро U-19.

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Давид Фесюк Хайдук Сплит инсайд
Источник Sport.ua
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