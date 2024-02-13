ВИДЕО. Чудеса реакции! Лунин тянет все, что летит в ворота Реала
Украинец близок к сухому матчу
Во вторник, 13 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена».
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В старте «Реала» играет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».
На 71-й минуте хозяева имели хороший момент сравнять счет, Дани Ольмо мощно выстрелил издалека в нижний угол ворот, но Лунин в очередной раз продемонстрировал невероятную реакцию, а через 10 минут украинец снова спас после мощного выстрела.
На 85-й минуте украинский вратарь вытащил удар от Амаду Хайдара.
ВИДЕО. Чудеса реакции! Лунин тянет все, что летит в ворота Реала
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