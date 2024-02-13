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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 23:53 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:34
3955
2

ВИДЕО. Чудеса реакции! Лунин тянет все, что летит в ворота Реала

Украинец близок к сухому матчу

13 февраля 2024, 23:53 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:34
3955
2
ВИДЕО. Чудеса реакции! Лунин тянет все, что летит в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В старте «Реала» играет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».

На 71-й минуте хозяева имели хороший момент сравнять счет, Дани Ольмо мощно выстрелил издалека в нижний угол ворот, но Лунин в очередной раз продемонстрировал невероятную реакцию, а через 10 минут украинец снова спас после мощного выстрела.

На 85-й минуте украинский вратарь вытащил удар от Амаду Хайдара.

ВИДЕО. Чудеса реакции! Лунин тянет все, что летит в ворота Реала

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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zeka23
Андрій сьогодні насейвив більше ніж за весь сезон до цього. Як білка в колесі)) Дається взнаки епідемія травм ЦЗ в Реалі. А Лунін молодець!
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+8
fedd1979
Це було божественно. Однозначно кращий гравець матчу, що засвідчують і оцінки. 9 сейвів, з яких ряд - першокласні. Ймовірно, найкраща його гра за "Реал" за всі роки
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+8
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