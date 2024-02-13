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Испания
13 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:38
550
0

ВИДЕО. Мощное начало второго тайма. Диас вывел Реал вперед в матче ЛЧ

Испанец забил на 49-й минуте

13 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:38
550
0
ВИДЕО. Мощное начало второго тайма. Диас вывел Реал вперед в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Во вторник, 13 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В старте «Реала» играет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».

На 49-й минуте открыл счет в матче Браим Диас. Испанец забил с передачи Дани Карвахаля.

ВИДЕО. Мощное начало второго тайма. Диас вывел Реал вперед в матче ЛЧ

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Источник Sport.ua
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