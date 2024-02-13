ВИДЕО. Мощное начало второго тайма. Диас вывел Реал вперед в матче ЛЧ
Испанец забил на 49-й минуте
Во вторник, 13 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена».
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В старте «Реала» играет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».
На 49-й минуте открыл счет в матче Браим Диас. Испанец забил с передачи Дани Карвахаля.
ВИДЕО. Мощное начало второго тайма. Диас вывел Реал вперед в матче ЛЧ
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