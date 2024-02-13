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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 23:03 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:12
1254
0

Испанский экс-арбитр оценил незасчитанный гол РБ Лейпциг. Лунину повезло?

Антонио Матеу Лаос – о резонансном моменте в матче между «быками» и «Реалом»

13 февраля 2024, 23:03 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:12
1254
0
Испанский экс-арбитр оценил незасчитанный гол РБ Лейпциг. Лунину повезло?
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший испанский арбитр Антонио Матеу Лаос выразил несогласие с отменой гола «РБ Лейпциг» в ворота «Реала», которые защищает украинец Андрей Лунин.

На 2-й минуте матча, который проходит в сейчас в Германии, хозяева добились успеха после розыгрыша углового, однако помощник рефери зафиксировал офсайд. Главный арбитр игры Ирфан Пельто после помощи со стороны ВАР решение лайнсмена подтвердил.

Гол был отменен из-за защитника Бенджамина Хенрихса, который стоял рядом с Луниным в эпизоде и подталкивал его в спину в момент передачи.

«Этого не может быть. На поле вы можете растеряться, но для такого рода вещей существует ВАР. Это безумие. Испанской команде повезло. Глупо отменять гол из-за этого. Это не футбол», – заявил Матеу Лаос в эфире Movistar.

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Антонио Матеу Лаос Реал Мадрид Лига чемпионов РБ Лейпциг
Источник Mundo Deportivo
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